Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Aero Rancho recebem fumacê contra a dengue nesta terça (24)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta terça-feira (24) em três bairros de Campo Grande. A aplicação do inseticida por meio do serviço de borrifação ultrabaixo volume, conhecido como fumacê, acontecerá das 16h às 22h.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, vinculada à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), irão percorrer ruas dos bairros Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Aero Rancho.

Confira as ruas que estão na rota nesta terça-feira:

O objetivo é reduzir a circulação do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida atinja áreas internas onde o mosquito pode estar abrigado.

A Sesau alerta que a programação pode sofrer alterações. Em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço poderá ser adiado ou cancelado, já que as condições climáticas interferem na dispersão adequada do inseticida.

