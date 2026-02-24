Jovem que agrediu mãe e irmã, rompe tornozeleira e acaba preso novamente em Campo Grande

Rapaz de 18 anos descumpriu medida judicial e foi localizado dias depois por equipe da Deam

Um jovem de 18 anos foi preso novamente nesta terça-feira (24), em Campo Grande, após romper a tornozeleira eletrônica que deveria usar por determinação da Justiça. Ele é investigado por agredir a própria mãe, de 48 anos, e a irmã, de 12, dentro de casa, no bairro Parque do Lageado.

O episódio aconteceu em 17 de dezembro de 2025, depois de uma discussão familiar. Conforme a apuração, a adolescente foi atingida com socos e empurrões. Ao tentar interromper as agressões, a mãe também acabou ferida e ofendida.

Na época, o rapaz chegou a ser detido, mas foi liberado após audiência de custódia, com a condição de cumprir medidas protetivas e permanecer sob monitoramento eletrônico, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

Dias depois, porém, ele rompeu o equipamento, desrespeitando a decisão judicial. Diante do descumprimento, a Justiça determinou a prisão preventiva.

O jovem foi localizado por equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam) e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Judiciário.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.