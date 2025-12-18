Gerson Claro apresenta balanço de 2025 e destaca produtividade e diálogo na ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), apresentou nesta quarta-feira (17), na última sessão plenária do ano, o balanço geral dos trabalhos legislativos de 2025. Os dados, consolidados pela Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, destacam um ano de intensa atividade parlamentar e fortalecimento do diálogo institucional.

Ao longo de 2025, a ALEMS realizou 119 sessões plenárias, com 419 votações e a publicação de 195 edições do Diário Oficial do Legislativo. No período, foram apresentadas 508 proposições, sendo 225 Projetos de Lei (PL), 151 Projetos de Resolução (PR), 18 Projetos de Decreto Legislativo (PDL), 12 Projetos de Lei Complementar (PLC) e duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC).

Do total de matérias, 249 foram aprovadas — 94 Projetos de Lei, 134 Projetos de Resolução, 15 Projetos de Decreto Legislativo e seis PECs. Outras 55 propostas foram rejeitadas, enquanto 193 seguem em tramitação e serão analisadas ao longo de 2026.

Para o presidente Gerson Claro, os números refletem o esforço coletivo e o comprometimento de todos que integram a Casa de Leis. “Ano de muito trabalho, quero agradecer o empenho das equipes de gabinetes e dos servidores da ALEMS que tem uma equipe técnica aguerrida, que trabalhou muito durante o ano. Ao pessoal da comunicação, da segurança, do cerimonial, do financeiro, da primeira secretaria, enfim, a todos o nosso agradecimento, sem vocês não conseguiríamos fazer e tocar o Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

O balanço também aponta a apresentação de 4.314 proposições de natureza diversa, como indicações, moções, requerimentos e emendas, além da expedição de 6.389 ofícios pela Primeira Secretaria e outros 1.665 pela Presidência da ALEMS.

Ao final da sessão, Gerson Claro concedeu entrevista coletiva à imprensa e reforçou a importância do diálogo e do respeito entre os parlamentares. O presidente reforçou que, mesmo diante de divergências naturais do processo democrático, o debate ocorreu de forma madura, com realização de audiências públicas, solenidades, homenagens e eventos institucionais ao longo do ano.

As atividades legislativas entram em recesso e as sessões plenárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul retornam no dia 3 de fevereiro de 2026.

