Acabou! Sindicato confirma acordo e prevê retorno gradual dos ônibus ainda nesta quinta-feira em Campo Grande

O presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), Demétrio Freitas, confirmou na manhã desta quinta-feira (18) que os ônibus devem voltar a circular de forma gradual na Capital ainda hoje. Segundo o dirigente sindical, o encerramento da greve depende apenas da efetivação do pagamento dos salários atrasados, que deve ocorrer ao longo do dia.

A confirmação do acordo ocorreu após reunião entre representantes do sindicato e o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB). De acordo com Demétrio Freitas, a negociação avançou e contou com articulação da Prefeitura de Campo Grande e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Como parte do entendimento, o governo estadual autorizou a antecipação de um repasse financeiro que estava previsto inicialmente para o mês de janeiro. Com a liberação dos recursos, o Consórcio Guaicurus deverá receber o montante necessário para quitar a folha de pagamento dos funcionários, que está em atraso há quase um mês.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de comunicação da prefeitura de Campo Grande e com o Consórcio Guaicurus. A prefeitura informou que até o presente momento não foi oficialmente notificada em relação à decisão judicial que determinou a intervenção na concessionária do sistema de transporte coletivo urbano, portanto desconhece o teor integral do processo e assim que tiver conhecimento, adotará todas as medidas legais necessárias e cabíveis.

O Consórcio Guaicurus, por meio de sua assessoria informou que assim que tiver todas as informações, informará a imprensa.

*Matéria editada às 10h35 para atualização de informações, com respostas da prefeitura de Campo Grande e Consórcio Guaicurus

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais