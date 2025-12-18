Corpal lança o Soul Living Resort e apresenta uma nova forma de viver em Campo Grande

A Corpal Incorporadora e Construtora apresenta em Campo Grande o Soul Corpal Living Resort, empreendimento que amplia a experiência de morar ao integrar natureza, lazer e bem-estar em um único endereço. O lançamento marca a chegada da marca à capital sul-mato-grossense com uma proposta que valoriza equilíbrio, sensações e qualidade de vida em todas as camadas do viver.

O evento de lançamento acontece até o dia 20 de dezembro, no Espaço Corpal, localizado na Avenida Afonso Pena, 5713. O atendimento ocorrerá das 9h às 20h e, durante o período, clientes e parceiros da incorporadora serão recebidos para conhecer, em primeira mão, todos os detalhes do novo empreendimento.

O Soul chega em Campo Grande em um momento de transformação do mercado imobiliário, impulsionado pelo crescimento populacional e pela busca por empreendimentos que vão além da estrutura tradicional de loteamentos fechados. A proposta do Soul é atender a esse novo perfil, oferecendo uma experiência de viver inspirada na integração entre corpo, mente e natureza.

Segundo o arquiteto Diego Prior, coordenador de criação e concepção de produtos da Corpal, o Soul nasce para proporcionar algo ainda inexistente no mercado local. “A ideia do projeto é estabelecer um novo marco de qualidade, sofisticação e integração com a natureza. Existe um desejo latente da população por um empreendimento que não ofereça apenas uma boa estrutura, mas que realmente proporcione uma experiência única de morar, com alto padrão de design e bem-estar”, afirma.

O Soul Corpal Living Resort será implantado no vetor norte de Campo Grande, e sua localização se conecta diretamente à Perimetral, evitando trajetos por áreas industriais, um diferencial em relação a outros projetos em desenvolvimento na cidade.

Com forte apelo de lazer e convivência, o empreendimento contará com piscina praia de 2.000 m², lago contemplativo, brinquedoteca lúdica, capela exclusiva, complexo esportivo com quadras cobertas e descobertas, academia completa com aparelhos da marca Technogym, spa e uma passarela panorâmica elevada sobre a água. Os ambientes terão mobiliário assinado e materiais naturais, reforçando a proposta sensorial.

Para o CEO da Corpal, Fernando Fuziy, o projeto reflete a maturidade da empresa e sua estratégia de atuação no Centro-Oeste. “Nosso diferencial não está apenas na estética, mas no propósito. O Soul é um projeto pensado para transformar a forma como as pessoas vivem, oferecendo experiências completas e um padrão de entrega que vai além do convencional”, afirma.

O empreendimento também incorpora diretrizes de sustentabilidade, com a preservação de áreas de vegetação nativa do Cerrado, recuperação de dois grandes lagos e reflorestamento com espécies nativas e frutíferas, favorecendo a fauna local. “Todo o processo de viabilização passou por análises técnicas rigorosas junto à Prefeitura, reforçando a segurança e a qualidade do projeto”, explica Fuziy.

A expectativa da incorporadora é que o Soul atue como um novo vetor de valorização urbana, seguindo um movimento já observado em grandes centros, onde empreendimentos de alto padrão impulsionaram o desenvolvimento de regiões inteiras.

O lançamento integra a estratégia da empresa de ampliar sua presença em Mato Grosso do Sul e inaugura a chegada da Corpal em Campo Grande. “Não se trata apenas de mais um condomínio, mas de uma nova interpretação do morar contemporâneo”, resume Prior.

