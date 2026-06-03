Gerson apresenta indicações para melhorias urbanas em Campo Grande e Rio Verde de Mato Grosso

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, apresentou na sessão de quarta-feira (2) duas indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e da segurança da população nos municípios de Campo Grande e Rio Verde de Mato Grosso.

Uma das solicitações foi encaminhada à Prefeitura de Campo Grande, para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), pedindo a realização de operação tapa-buracos, limpeza e roçada na Avenida Oceania, localizada no Bairro Tiradentes.

A medida busca solucionar problemas enfrentados diariamente por moradores e motoristas que utilizam a via. Segundo o parlamentar, os buracos existentes ao longo da avenida têm causado transtornos e aumentado os riscos de acidentes, especialmente para motociclistas. Além disso, o crescimento do mato às margens da pista compromete a visibilidade e dificulta a circulação segura de pedestres, que muitas vezes precisam caminhar pela própria via devido à ausência de calçadas adequadas.

“São intervenções simples, mas que têm impacto direto na segurança e na qualidade de vida das pessoas. Quando ouvimos a comunidade e encaminhamos essas demandas, estamos contribuindo para que os serviços públicos cheguem onde realmente são necessários”, destacou Gerson Claro.

A segunda indicação foi direcionada à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), solicitando a realização de serviços de roçada, limpeza e manutenção da ciclovia de Rio Verde de Mato Grosso.

A proposta surgiu a partir de reivindicação do vereador Robson Rodrigues Machado, o Robinho, e busca garantir melhores condições de uso do espaço público por ciclistas e pedestres. Atualmente, o mato alto ao longo da ciclovia tem comprometido a visibilidade e a segurança dos usuários, além de dificultar a prática de atividades físicas e os deslocamentos diários realizados pela população.

Para o deputado, a manutenção adequada desses espaços é fundamental para estimular a mobilidade urbana, o lazer e a prática de hábitos saudáveis.

“As ciclovias são importantes áreas de convivência e deslocamento. Manter esses espaços conservados significa oferecer mais segurança, conforto e bem-estar para quem utiliza a estrutura todos os dias”, afirmou.

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