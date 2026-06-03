Amor e música inspiram programação para o Dia dos Namorados no Sesc Teatro Prosa

O amor em suas diferentes formas será o fio condutor da programação do Sesc Teatro Prosa entre os dias 10 e 12 de junho. O público poderá acompanhar um espetáculo de dança que transforma memórias e afetos em movimento e, na sequência, um show especial de Dia dos Namorados que navega por encontros, despedidas e permanências através da música.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis a partir de 5 de junho, no Sympla.

Nos dias 10 e 11 de junho, às 19h, o Corpo de Dança Sesc MS apresenta o espetáculo “Te Amo”. A montagem convida o público a mergulhar em lembranças, sentimentos e silêncios que atravessam o tempo, explorando histórias marcadas por encontros, despedidas e laços que permanecem vivos mesmo diante das transformações da vida.

Sem recorrer às palavras, a apresentação utiliza a linguagem da dança para construir uma narrativa sensível sobre o amor, a saudade e as marcas deixadas pelas relações humanas. Entre presenças e ausências, os bailarinos dão forma a emoções universais que dialogam com diferentes gerações e experiências. A classificação é livre.

Encerrando a programação, no dia 12 de junho, às 19h, o Teatro Prosa recebe o show “Entre Marés”, apresentado por Renata Sena e Ton Alves em comemoração ao Dia dos Namorados. O espetáculo propõe uma travessia musical pelos diversos caminhos do amor, reunindo canções autorais e releituras que abordam afetos, desejos, distâncias e reencontros.

Com repertório intimista e interpretações marcadas pela sensibilidade, a dupla conduz o público por uma experiência que celebra os vínculos humanos e as histórias construídas ao longo do tempo, transformando o palco em um espaço de conexão e emoção.