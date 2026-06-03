Caminhão furtado em Nova Alvorada do Sul é localizado em Dourados

Veículo havia desaparecido de uma borracharia e foi encontrado dias depois na Vila Cachoeirinha

Um caminhão Scania vermelho furtado em Nova Alvorada do Sul foi recuperado em Dourados no dia 1º de junho de 2026.

O veículo estava estacionado em uma borracharia às margens da BR-163 quando desapareceu. O proprietário percebeu o furto ao retornar ao local, dois dias depois, e encontrou apenas a carreta acoplada.

Após o registro do caso, surgiram informações de que o caminhão teria seguido em direção à região de fronteira logo após o crime.

O veículo acabou sendo localizado na região da Vila Cachoeirinha, em Dourados, e foi posteriormente devolvido ao dono.

O caso segue em apuração para identificação dos responsáveis pelo furto.

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