Geraldo Rezende apresenta bandeiras que defenderá em 2023

O deputado federal Geraldo Rezende (PSDB), na manhã desta segunda-feira (20), em entrevista para o Bom Dia MS, primeira edição e falou sobre seus projetos e bandeiras.

O ex-secretário da Saúde, falou sobre as frentes que pretende defender em seu mandato na Câmara Federal. “Primeiro quero fortalecer o SUS. Além disso, temos que fazer que os recurso que temos sejam bem aplicados. Aqui no Mato Grosso do Sul eu tenho algumas bandeiras que levanto, discutidas com o governo que é um hospital para o idoso e um hospital para as mulheres e as crianças aqui na capital”, explicou.

E confirmou que pretende sim deixar o seu nome, à disposição, para prefeitura de Dourados em 2024. Rezende é fruto político da segunda maior cidade do Estado, quando iniciou como vereador, foi deputado estadual e pela quarta vez ocupa a cadeira federal.

