Durante corte de grama, trabalhadores encontram crânio de criança em frente a escola

Crânio foi localizado na quadra da casa onde morava o ‘serial killer’ Cleber de Souza Carvalho

Enquanto aparavam a grama de uma escola, dois trabalhadores da Solurb se assustam ao encontrar um crânio humano, possivelmente de criança na manhã desta segunda-feira (23). O achado que preocupou os moradores das proximidades, aconteceu em frente às ruas Netuno e Vicente Pinzon, na calçada da Escola Municipal Professor Nelson de Souza Pinheiro, na região da Vila Planalto, em Campo Grande, por volta das 9h.

Segundo informações, um dos homens fazia o corte da grama quando sentiu o crânio no seu pé e, a princípio, ele teria achado que objeto seria uma bola, ao virar o objeto com o pé viu que se tratava de um crânio, assustado com a situação, acionou a polícia.

Segundo o delegado Pablo Ricardo Campos dos Reis, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, que atendeu a ocorrência, a princípio o crânio seria de uma criança ou de um adolescente, não sendo possível identificar a idade.

O resto mortal será levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para identificação e com base nas informações os policiais farão diligências para tentar explicar as circunstâncias deste aparecimento. Qualquer informação sobre este caso pode ser repassada via 190 ou através de denúncia anônima nas delegacias da cidades.

Conforme apurado pela redação, o crânio foi localizado na quadra da casa onde morava o ‘serial killer’ Cleber de Souza Carvalho, preso e condenado a 96 anos de prisão por diversos assassinatos na Capital.