Atropelado por enteada após agredir esposa, homem morre na Santa Casa

Morreu por volta das 7h09, da manhã de hoje (23), Maikon das Silva, 39 anos, que agrediu a esposa e, foi atropelado pela enteada, em frente a um comércio, no Portal Caiobá, na noite de ontem (23), em Campo Grande.

A informação, confirmada pela Assessoria de Comunicação do hospital, é de que ele deu entrada em estado grave devido aos ferimentos e passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu por conta de uma parada cardiorrespiratória.

O caso

Uma mulher, de 25 anos, atropelou um homem, na noite de domingo (22), na Rua Afluente, bairro Rancho Alegre II. O crime aconteceu por volta das 19h, e a autora, que dirigia um Renault Clio Sedan preto, ainda deu ré no veículo para atingir o homem mais uma vez. A vítima seria padrasto da autora.

De acordo com imagens obtidas por câmeras de segurança, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na frente de um mercado, junto com outro homem. É neste momento que a autora, dirigindo pela contramão da rua, acerta o homem e ainda atinge uma das estruturas do estabelecimento.

O homem caiu no chão com a força da batida. A mulher ainda deu ré no carro e atingiu a vítima pela segunda vez, imprensando-o contra a parede do local.

Ainda segundo as imagens, é possível ver a mulher saindo do carro, indo até a vítima e falando algo. Ela então volta para o carro e foge, porém, de acordo com informações do boletim de ocorrência, o pneu do veículo teria estourado e a vítima abandonou o carro e fugiu a pé.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhada para a Santa Casa em estado grave. Uma testemunha relatou à polícia que momentos antes do atropelamento, a vítima comentou que havia discutido com a esposa.

Colaborou a repórter Carolina Rampi