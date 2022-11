Megaoperação contra Aedes aegypti é lançada

Para combater o Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças como a febre amarela – a Prefeitura de Campo Grande lançou, na tarde de ontem (3), uma megaoperação contra o mosquito. Mais de 300 pessoas estarão envolvidas nas ações, que irão percorrer as sete regiões urbanas e distritos do Município.

Essa é mais uma edição da Operação Mosquito Zero. A ação tem início pela Região Urbana do Segredo e deve se estender às demais, conforme cronograma pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O trabalho deve durar 10 dias em cada região urbana.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do trabalho preventivo e da união de esforços, além do envolvimento de toda a sociedade no combate ao mosquito.

“Estamos há dois anos sem enfrentar uma epidemia de dengue no nosso Município e esse trabalho preventivo é fundamental para evitar que haja aumento no número de casos. Nós estamos atentos e fazendo a nossa parte, mas também gostaria de conclamar a toda a população que some os esforços junto conosco para que a gente possa vencer mais essa batalha”, diz.

Além da inspeção e vistoria de imóveis, terrenos baldios, prédios, praças e parques públicos e o recolhimento de materiais inservíveis potenciais criadouros do Aedes aegypti, também devem ser realizadas ações de conscientização envolvendo todas as secretarias municipais.

Ponto de descarte

Em cada região serão instalados pontos para descarte de materiais inservíveis, como sofás, televisores, entre outros móveis e objetos inutilizados, que possam servir de potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Dados epidemiológicos

De 01 de janeiro a 01 de novembro Campo Grande teve 7.799 casos de dengue confirmados e sete óbitos provocados pela doença. No mesmo período, foram confirmados 1 caso de Zika e 29 de Chikungunya. Durante todo o ano de 2021 foram confirmados 5.673 casos de dengue e três óbitos, sete casos de Zika e 13 de Chikungunya.

