Gabinete Itinerante levará vereador até a comunidade Jardinense

A Câmara Municipal de Jardim (MS) aprovou a criação do Gabinete Itinerante, uma iniciativa que tem como principal objetivo aproximar o vereador da população, funcionando como uma espécie de ouvidoria parlamentar nos bairros e distritos da cidade.

A ideia é simples: levar o gabinete do vereador até onde o povo está, ouvindo sugestões, críticas e necessidades da comunidade. Tudo isso sem gerar custos para a Câmara.

O Gabinete Itinerante será montado em locais públicos como escolas, centros comunitários, distritos e até assentamentos. Nessas visitas, o vereador poderá ouvir diretamente da população os problemas locais, levar essas demandas para discussão na Câmara, e até encaminhá-las para órgãos públicos do município, do estado ou da União.

Além disso, o projeto também serve para prestar contas à população, mostrando o que foi feito, quais áreas foram beneficiadas e como o vereador tem atuado em seu mandato. As reuniões acontecem em datas diferentes das sessões da Câmara e serão divulgadas com antecedência pelo próprio gabinete.

Tudo que for discutido será registrado em livro próprio, com assinatura do vereador e da comunidade presente, e pode virar propostas formais para buscar melhorias nos serviços públicos.

Com isso, a Câmara quer quebrar a distância entre o povo e o poder público, tornando o trabalho dos vereadores mais próximo, transparente e participativo.

