Andarilho morre atropelado por carro na BR-163 em Campo Grande

Um homem ainda não identificado, aparentando ser andarilho, morreu na madrugada desta sexta-feira (11) após ser atropelado por um Ford Fusion no macroanel da BR-163, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã no trecho entre o Shopping Bosque dos Ipês e a Uniderp Agrárias, região que liga as saídas para Cuiabá e São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, um homem de 38 anos, seguia no sentido da saída para Três Lagoas quando foi surpreendido pela presença da vítima na pista. “Saí de casa por volta das 4h, porque tinha que estar na empresa às 5h. Eu ia viajar hoje. Ele surgiu do nada, tentei desviar, mas não deu tempo. Faço esse caminho todos os dias. Estou muito triste, a vida estava tão boa, e de repente acontece uma coisa dessas”, disse o condutor, visivelmente abalado. Ele preferiu não se identificar.

Socorristas da CCR MSVia chegaram ao local por volta das 4h40, mas a vítima já estava morta. A perícia constatou fraturas na região cervical. O teste do bafômetro feito no motorista deu negativo para consumo de álcool.

A perícia também confirmou que o veículo trafegava a 80 km/h, velocidade compatível com o limite permitido na via. “Até o momento, não há qualquer indício de responsabilidade por parte do motorista, tampouco sinais de culpa. Porém, ainda vamos seguir com as investigações e concluir os cálculos periciais”, afirmou o delegado Willian Rodrigues.

O corpo do homem permaneceu coberto no meio da pista por parte da manhã, obrigando a adoção do sistema pare-e-siga e provocando lentidão no tráfego. A PRF e a perícia continuam no local para concluir os trabalhos.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

