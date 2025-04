Ônibus quebra sobre viaduto da BR-163 e causa lentidão na saída para Três Lagoas, em Campo Grande

Um ônibus de viagem com 43 passageiros quebrou no início desta sexta-feira (11) ao passar sobre o viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O veículo seguia de Inocência para a Capital e faria parada no Terminal Rodoviário.

De acordo com informações apuradas no local, o coletivo apresentou problemas mecânicos exatamente na alça de acesso da Avenida Ministro João Arinos para a BR-163, travando na pista e interrompendo o fluxo de veículos. A situação gerou um grande congestionamento, especialmente para motoristas que seguiam rumo à saída para São Paulo.

O motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, afirmou que percebeu o problema assim que entrou na alça de acesso. “O ônibus simplesmente travou, não teve o que fazer”, relatou. Os passageiros seguem dentro do veículo, aguardando a chegada de outro ônibus para continuar a viagem.

Atrás do coletivo, formou-se uma longa fila de veículos de carga. Carros de passeio e motocicletas ainda conseguem se deslocar utilizando a pista da esquerda, mas o trânsito continua lento e exige atenção redobrada dos condutores.

Para evitar o congestionamento, a orientação é que os motoristas continuem pela Avenida João Arinos, façam o primeiro retorno disponível e utilizem a outra alça de acesso à BR-163.

Equipes da concessionária que administra a rodovia e agentes de trânsito foram acionados para auxiliar no controle do tráfego e remoção do ônibus avariado. Até o momento, não há previsão de liberação total da via.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais