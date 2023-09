Ponte da Fernando Corrêa da Costa está liberada

Motoristas que passam na avenida Fernando Corrêa da Costa e a rua José Antônio foi liberada pela prefeitura nesta sexta-feira (26).

Na Fernando Corrêa da Costa foram executados o reaterro do acesso à ponte, concretagem aos pés das cortinas de contenção do aterro e do leito do rio sob a ponte, além da colocação de sacos de areia para contenção dos taludes do córrego.

Foi necessário também o remendo da capa asfáltica sobre a zona asfaltada. Essas intervenções tornaram possível a reabertura da ponte, com a devida segurança para os motoristas e pedestres que transitam pela região.

A Secretaria de Obras adiantou que na próxima semana também será executado o recapeamento de todo o cruzamento entre a Rua José Antonio e a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

As intervenções foram necessárias depois que as fortes chuvas dos últimos meses causaram deslizamento do solo nesses locais. Desde então, a Prefeitura iniciou o monitoramento e vistorias em todas as pontes sobre os córregos da Capital.

O local estava interditado e os semáfaros ficaram intermitentes por mais de três meses com interdição da ponte.