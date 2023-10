Frente Parlamentar Pró-Vida é instalada na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) oficializou a criação da Frente Parlamentar Pró-Vida em Defesa da Vida desde a sua Concepção. O grupo de trabalho foi instituído pelo Ato da Mesa Diretora 52/2023, publicado no Diário Oficial do Legislativo (página 21), desta quinta-feira (5).

Integram a Frente Parlamentar os deputados estaduais: coordenador Rafael Tavares (PRTB), Coronel David (PL), João Henrique (PL), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Roberto Hashioka (União) e Zé Teixeira (PSDB).

De acordo com o documento, a Frente Parlamentar Pró-Vida em Defesa da Vida desde a sua Concepção tem como objetivo a defesa da vida, desde a sua concepção, e o combate à prática do aborto. Além disso, dentre outras finalidades estão a fiscalização, a conscientização e a promoção de políticas públicas em proteção ao direito à vida das gestantes e do nascituro, no Estado de Mato Grosso do Sul. A existência formal do grupo de trabalho coincidirá com o mandato da Mesa Diretora da 1ª e 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura.

Com informações da AGÊNCIA ALEMS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: