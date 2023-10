Ginásio Guanandizão recebe isolamento termoacústico

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido como Guanandizão vai receber melhorias significativas em sua infraestrutura. O local, que tem capacidade para até oito mil pessoas, está passando por um processo de instalação de placas de isolamento termoacústico. A iniciativa busca resolver problemas antigos relacionados ao isolamento térmico e acústico do ginásio.

O projeto de implantação das placas começou na terça-feira (3) e deve levar até 150 dias para ser concluído. A administração municipal contratou uma empresa especializada para realizar o serviço. O Guanandizão é um espaço esportivo de grande relevância para a cidade, mas ao longo dos anos enfrentou desafios relacionados à sua infraestrutura.

Com esse investimento, a Prefeitura pretende proporcionar um ambiente mais adequado para a prática esportiva e melhorar a experiência dos frequentadores do ginásio. No total, serão instalados 7.063,13 metros quadrados de placas em toda a cobertura do Guanandizão, com um investimento de R$ 3.315.861,92. Os serviços envolvem a montagem de um Retrofit de Cobertura em Sistema DecK TPO, utilizando placas de polisocianurato.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que esse investimento é parte do compromisso da administração em oferecer comodidade e incentivar a população a utilizar o ginásio. Segundo ela, a melhoria na infraestrutura visa promover a saúde e o desenvolvimento social por meio da prática esportiva. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Maicon Mommad, também destacou a importância dessa cobertura para melhorar o atendimento à comunidade, demonstrando o compromisso com a qualidade de vida da população.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Campo Grande busca valorizar o esporte e o bem-estar da população, oferecendo espaços públicos aprimorados que atendam às necessidades da comunidade. A ação no Guanandizão reflete o compromisso com a qualidade de vida da população e o incentivo à prática esportiva.

Movimenta Campo Grande

No Ginásio são oferecidas várias atividades do Programa Movimenta Campo Grande, um dos maiores projetos esportivos do Estado, que chega a fazer mais de um milhão de atendimentos por ano. As modalidades são: futebol de campo, futsal, zumba e pilates. Recentemente a Fundação abriu o atendimento da oficina de ginástica rítmica e já está atendendo 135 alunos, meninas de 5 a 9 anos nos períodos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nas segundas e quartas-feiras.

O Movimenta Campo Grande é um projeto que visa ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades. A ideia é proporcionar experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Cultura e esporte

O Ginásio Guanandizão se tornou um local de prestígio de grandes shows e turnês de artistas renomados do Brasil e do mundo com shows nacionais e internacionais. O Ginásio desde sua criação foi prestigiado por duas vezes com a turnê do cantor Roberto Carlos, uma delas, recentemente. Além disso, este ano já foi palco para apresentações de Marisa Monte e Dire Straits.

O espaço ainda é plataforma de grandes eventos esportivos nacionais, campeonatos municipais e estaduais. Entre as competições que aconteceram no local estão o confronto da Liga Mundial de Vôlei entre Brasil e Portugal (2004), Copa Mundi de Futsal feminino, Campeonato Brasileiro de Ginástica e Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Outros eventos de destaque no Ginásio foram, a VI Etapa Nacional de Badminton, Meeting Nacional de Judô, 29ª Edição da Taça Brasil de Clubes Feminino.

Entre os jogos estaduais e os municipais ocorreram eventos como a 44ª Edição dos Jogos Abertos 2023 e os Jogos Escolares da Juventude 2023, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que reúne grande parte de alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). É esperado ainda para este ano a 36ª Edição dos Jogos Escolares da Funesp.

