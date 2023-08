Frente apresenta modelo de contratos hospitalares

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou na manhã desta sexta-feira (19) a terceira reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de MS. Com a mediação do coordenador do grupo de trabalho, deputado Pedrossian Neto (PSD), foi apresentado um novo modelo para aprimorar os contratos hospitalares, a metodologia Grupo de Diagnóstico Relacionados (DRG), que se trata de um sistema de categorização dos serviços prestados aos pacientes, de acordo com a complexidade de cada caso.

Pedrossian explicou que a preocupação com os hospitais é frequente. “Assim como também é a vontade de evoluir e buscar caminhos e novas formas de gestão. Por isso a reunião da Frente, pois não é razoável que, a cada seis meses, tenhamos greve, tenhamos hospital paralisado, por estar sem dinheiro para comprar remédio e insumos ou por falta de equipe. Fui secretário de Finanças e vi que a conta não fecha”, disse o deputado. Na última reunião, foi apontado déficit de R$ 495 milhões – releia aqui.

O presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, Ivandro Fonseca disse que hoje se abre um dia histórico na política de financiamento com a discussão da nova metodologia. “Precisamos fazer valer o direito mínimo ao cidadão, que é a saúde”, considerou. Para tanto, foi convidado o médico Renato Couto, presidente do Grupo IAG Saúde, que difunde esse novo mecanismo já utilizado em várias cidades do Brasil, para explicar a mudança que pode ser feita.

Na reunião, também foi aberta a fala para a representante do Poder Executivo Estadual, secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Christine Maymone, que pediu mais eficiência na gestão dos recursos hospitalares. “Estamos do mesmo lado, Estado e municípios, mas tem lugares com taxa de ocupação de menos de 20%. Quem é que consegue trabalhar no município nessa situação? Isso é fato. Como Frente temos que conversar com os prefeitos também, pois a eles é difícil fechar um hospital. O que deveria ser feito é uma unidade de saúde que atenderá super bem, até o envio a um de grande complexidade”, explicou a secretária.

