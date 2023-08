Parceria com a Caixa garante crédito com juros menores a empresas

Empresas filiadas à Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) podem ter acesso a juros menores em linhas de crédito com a Caixa a partir de maio, além de soluções diferenciadas de atendimento.

As condições especiais são fruto de um convênio entre a instituição financeira e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), da qual a ACICG faz parte, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e o crescimento das micro e pequenas empresas.

Para aderir às condições ou obter mais detalhes sobre a oferta dos produtos e serviços que integram a parceria, a empresa interessada deve entrar em contato com a ACICG pelo telefone (67) 3312-5021. O atendimento do banco ocorrerá com o intermédio da entidade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Mais de 160 mil microempresários de MS podem solicitar empréstimo