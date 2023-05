Reunião da Frente Parlamentar da Santa Casa é destaque da semana

A 3ª reunião da Frente Parlamentar de Defesa de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos será o destaque da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) . O evento será sexta-feira (19), às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, e deve reunir representantes de hospitais de Campo Grande e do interior do Estado.

Conforme o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Pedrossian Neto (PSD), está confirmada a participação do secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa. “Também teremos a participação de um convidado que irá explicar sobre um novo modelo de gestão e tecnologia, que oferece os melhores resultados assistenciais com a máxima eficiência e controle de desperdício. Deveremos pactuar uma metodologia para avançar na implantação deste modelo que visa aumentar a qualidade do atendimento e dar acesso ao sistema de saúde”, destacou o parlamentar.

Pedrossian Neto explicou que a metodologia chamada DRG – Grupos de Diagnósticos Relacionados (do inglês Diagnosis Related Groups) – faz a captura e analisa dados, transformando-os em informações assistenciais e econômicas, que facilitam a tomada de decisão para a implementação de um modelo que traz vantagens para os componentes da cadeia de saúde.

Na agenda da Casa de Leis tem ainda a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h de quarta-feira; e sessões ordinárias a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: ALEMS deve votar na próxima semana redução de IPVA e ITCD