Problema antigo: pistas cheias de buracos no Detran prejudicam rendimento de alunos

O sonho de tirar a carteira de habilitação tem se tornado um verdadeiro pesadelo na Capital. Os buracos nas pistas do Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito), em Campo Grande, onde ocorrem as aulas, têm prejudicado diversos alunos.

De acordo com Henrique José Fernandes, presidente do SindCFCMS (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do MS), Campo Grande possui cerca de 60 centros de formação e Mato Grosso do Sul tem 230 escolas. Para ele, o problema dos buracos nas pistas de treinamento não é uma situação recente.

“A aula acontece em via pública, então pode se dar aula na cidade inteira. A parte de baliza é feita no Detran sede, porém, qualquer autoescola pode ter a área de treinamento própria, para evitar estes problemas com o Detran. Os buracos ficam na zona de treinamento, onde se realizam as provas não tem buracos, o que, na minha óptica, não prejudica o aluno em nada”, questionou.

Mesmo assim, destacou que os alunos precisam redobrar a atenção. “O que pode atrapalhar é o andamento da aula, pois lá no buraco o aluno precisa ter mais cuidado e mais controle do carro. No que diz respeito a queixas que chegam até o sindicato não posso afirmar que haja grandes reclamações, mas os nossos veículos sofrem um pouco, pois a suspensão, amortecedores e pneus não aguentam tanto impacto. O bom seria todo mundo estar nas melhores condições possíveis. O Detran sempre faz manutenção, acredito que agora isso aconteça com mais frequência”, explicou.

Sobre os prejuízos, o aluno Bruno Dias, 20, da autoescola Sentido Único, localizada na avenida Júlio de Castilho e que está tirando a primeira habilitação, nas categorias A e B, descreve que, além do nervosismo, ter um local inapropriado para treinar baliza faz com que o medo da reprovação aumente.

“Realmente, tem que ser algo que o pessoal dê mais atenção, pois acaba prejudicando, sim. Tanto que tem uma parte que a gente praticamente não usa e não praticamos a baliza, pois é impossível. Tenho receio, sim, de ser reprovado por conta disso”, lamentou.

Cabe lembrar que a última vez que as pistas de treinamento receberam uma obra completa de recapeamento e revitalização foi em 2020. Na ocasião, a obra foi orçada em R$ 320,4 mil. Sobre a nova revitalização, o Detran- MS informou que as obras começam nesta segunda-feira (20).

Por Felipe Bonazza – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.