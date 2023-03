Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana começa com grandes novidades e você tem razões de sobra para glorificar em pé, minha consagrada! O Sol desembarca no seu signo e ilumina os seus caminhos a partir de hoje, turbinando sua sorte, seu brilho pessoal e seus principais talentos. A Lua não ajuda muito nesta segundona, mas também não atrapalha e com vibes tão generosas do astro-rei ao seu lado, vai ser mais fácil realizar seus desejos, conquistar ambições e progredir profissionalmente. O trabalho deve fluir muito bem com sua criatividade e seus dons no modo turbo. Mas o melhor mesmo está reservado para a paixão e nesse assunto você vai nadar de braçadas: atrairá o crush sem se esforçar e terá um período delicinha com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje a Lua manda vibes superpositivas para você realizar seus objetivos, meu cristalzinho! Em sintonia com Urano, ela favorece seus contatos sociais e aponta mudanças positivas na profissão. Confie em suas competências e vá atrás das suas metas, mas tem um porém: o Sol começa a circular em seu inferno astral ao anoitecer. Essa vibe pode deixar seu jeito mais rancoroso, desconfiado e sinalizar desafios em alguns setores da sua vida, inclusive no ambiente familiar. É hora de se apoiar na paciência e perseverança que herdou do seu signo, explorando a calma, tranquilidade e o senso prático que são suas marcas para vencer bagacinhas. No amor, vire as páginas do passado e valorize quem está ao seu lado.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Curiosidade no talo pra saber das novidades, minha querida, meu querido? E olha que tem good news de sobra chegando do Sol para você fazer mil contatos, atrair amizades e sentir o sabor do sucesso. Hoje o reizinho entra em Áries e esparrama vibes superestimulantes em sua vida social, destacando sua simpatia, descontração e habilidade para interagir com os outros. A Lua também dá uma força e anuncia um dia de alta produtividade na carreira. É a hora certa de mostrar seus talentos e competências, pois os chefes e superiores podem reconhecer e premiar seus esforços. Há sinal de melhorias salariais e tem mais: seu carisma vai bombar na paquera. Prepara o coração para os novos admiradores na área.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sonhando com dias melhores e mais prósperos, meu cristalzinho? Se for, acertou na mosca porque o Sol ariano traz boas promessas pra você ralar e triunfar. Seus dons e sua garra vão ficar em evidência e o período é ideal para subir mais um degrau na carreira – bora lá batalhar pelo que ambiciona porque o céu é o limite, bebê! A gerência tá de olho no seu desempenho e também há sinal de bons ganhos à custa do seu trabalho. Nos contatos pessoais, sua popularidade cresce e você vai atrair novas amizades e paqueras rapidinho. A Lua garante que um ideal de amor pode virar realidade e alguém da turma anda querendo se candidatar ao posto de namorado oficial. Ótimas energias e muito entrosamento no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A semana começa perfeita para leonines que adoram aventuras, descobertas e altas doses de adrenalina. Quem agita o pedaço é o Sol, que entra em Áries e anuncia um ciclo de renovação, ideal para pensar fora da caixa, ousar mais em suas iniciativas e colocar em prática aquelas mudanças que você tanto deseja na sua vida. Pode faturar com um novo negócio, descobrir outros interesses e ampliar seus horizontes através de estudos, viagens, contatos com pessoas diferentes e distantes. Oportunidades devem surgir no trabalho e os assuntos do coração podem reservar surpresinhas deliciosas. Crush que não vê sempre, mas é o seu número, pode se apaixonar por você. Sintonia de corpo, mente e alma com o love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender da Lua, a semana começa gloriosa em suas relações e você vai receber um baita apoio das pessoas do seu convívio. O maior aliado será o mozão e os dois vão resolver qualquer parada se estiverem unidos em torno dos mesmos ideais. Mas já alerto que hoje o Sol muda de signo e vai exigir mais atenção, sobretudo com as finanças. Disciplina, prudência e juízo são seus trunfos para manter os abacaxis bem longe e valerá abrir o olhão com coisas ligadas a impostos, taxas, juros e pendências. Trabalho também pede uma cota extra de empenho e a saúde entra no combo – evite se estressar e fique zen, bebê! Já na paquera, sua sensualidade vem à tona e você pode deixar o crush louquinho de desejo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundona começando com “s” de sorte e sucesso, baby! Hoje o Sol inaugura o novo ano astral e despeja energias que vão mexer bastante com suas relações pessoais e profissionais, librinha! Você vai dar ainda mais valor e importância para quem faz parte da sua vida e pode consagrar conquistas preciosas com o apoio de gente que encontra sempre, sobretudo colegas, amigos, parentes e o mozão, claro! Parcerias ficam favorecidas no trabalho e alianças vantajosas podem trazer mais grana para o seu bolso. De quebra, hoje a Lua sorri para Urano, blinda sua saúde, eleva a produtividade no serviço e promete emoções intensas na paixão. A paquera esquenta e quem tem um lance recente pode dar um passo mais sério.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A semana está só no início, escorpiangel, mas já concentra muitas vibes favoráveis para você se dar bem! Hoje o Sol começa a circular em Áries, destaca seu lado batalhador, destemido e manda energia farta para os seus interesses de trabalho. Quem procura emprego vai contar com mais determinação, garra e confiança para encontrar uma vaga. Na saúde, sua disposição física vai aumentar e sua resistência orgânica sobe junto. Ao mesmo tempo, a Lua traz promessas espetaculares para os assuntos financeiros e sentimentais e além de dinheirinho no bolso, você também terá amor no coração. Um novo love deve aparecer em situações descontraídas, passeios e programas com a turma. No romance, tudo certinho!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O ano astrológico começa hoje e quem tem motivo de sobra para comemorar é você, Sagita! Com o Sol no seu paraíso, sua alegria de viver e sua sorte ficam no modo turbo, bebê! Quem gosta de fazer apostas, jogos e loterias tem mais é que arriscar uns palpites. Disposição para ferver por aí e se divertir não vai faltar, mas não esquece que é o trabalho que paga as contas. Nesse caso, as vibes positivas da Lua e de Urano virão de encomenda para você dar o seu melhor e conquistar o que deseja. Os contatos familiares também vão te favorecer e parentes podem proporcionar uma grande oportunidade. Na paixão, não tem pra ninguém! Com seu charme, ousadia e carisma tinindo, você vai passar o rodo na pista!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundou e os astros tão tudo mancomunado para te favorecer, cabrinha! O Sol migra para o setor familiar, mandando um baita apoio para os assuntos do lar e o convívio com os parentes. A Lua também esparrama vibes superpositivas, realça sua habilidade para convencer e dá carta branca para você resolver uma porção de coisas. Seus contatos e relacionamentos devem fluir às mil maravilhas hoje e quem completa esse cenário glorioso é Urano, revelando que a hora de lacrar e lucrar é agora! As chances de encher o bolso são das melhores e a sorte também vai sorrir para suas paqueras, portanto, vai com tudo! Crush que anda de olho pode ser seu e se já encontrou sua alma gêmea vai curtir um dia delicinha.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O outono chega com as vibes maravilindas do Sol ariano e ele promete turbinar os seus contatos, meu cristalzinho! A vida pessoal fica bem servida, sua comunicação empoderada e você vai ocupar o centro das atenções. O reizinho também ilumina os seus caminhos profissionais, ainda mais se explorar seu dom para se expressar e convencer. Não vai faltar habilidade para lidar com o público nem pique para desenvolver trabalhos ligados a vendas, comércio e produtos digitais. Com dinheiro, a Lua tá on na sua Casa do Dindim e anuncia uma segundona propícia para faturar. Na paquera, declaração inesperada pode trazer alegrias e selar a conquista. A dois, pode esperar altos papos e sintonia total com seu love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua brilha no seu signo, fortalece sua energia e promete um dia perfeita sem defeitos em todos os aspectos, peixinha! Sua inteligência e criatividade estarão em evidência no trabalho e seus encantos farão a lista de admiradores triplicar. Pode esperar chuva de notificação no zap, sucesso nas relações pessoais e surpresinhas gostosas no amor. Agora, a maior novidade de hoje vem do Sol, que migra para a sua Casa da Fortuna e traz mais ousadia, coragem e determinação para ir atrás da grana. Você tem tudo para sair no lucro se mostrar uma postura dinâmica, guerreira e destemida ao lidar com as finanças. Só não convém se precipitar e gastar antes de receber – espere o dinheiro cair na sua mão, valeu?

