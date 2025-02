Força Nacional do SUS realiza 124 atendimentos médicos em voo de brasileiros deportados dos EUA

No 3º voo vindo do país norte-americano, profissionais de saúde prestaram 124 atendimentos, sendo 48 médicos, 74 psicossociais e 2 em saúde mental. Quase 300 brasileiros já foram atendidos até o momento

Mais um voo de acolhida aos brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na última sexta-feira (21/2). No desembarque, os 94 passageiros foram recebidos por profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS) , que realizaram 124 atendimentos: 48 atendimentos médicos, 74 apoios psicossociais e 2 atendimentos em saúde mental. “A Força Nacional do SUS comprometida com a dignidade e os direitos humanos, montou uma rede de acolhimento para garantir um atendimento humanizado aos brasileiros que retornam dos Estados Unidos”, reforça a enfermeira Amanda Dantas, ponto focal da Força Nacional do SUS na missão.

Desde que foi acionada para a missão, a FN-SUS prestou um total de 297 atendimentos a 205 brasileiros deportados dos EUA – sendo 80 médicos, 200 psicossociais e 17 em saúde mental. A equipe conta com 24 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e sanitaristas.

O Ministério da Saúde mobilizou a Força Nacional para assistência em três eixos: a equipe de acolhimento, responsável por dar as boas-vindas; a equipe de urgência e emergência, posicionada estrategicamente para atender casos imediatos; e a equipe de atendimento psicossocial.

Após os atendimentos iniciais, a Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou uma aeronave para transportar os passageiros até Belo Horizonte, destino final de muitos deles. Durante o voo, um médico, um enfermeiro e um psicólogo da FN- SUS acompanharam os passageiros, garantindo suporte à saúde durante o trajeto.

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva (SE) do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do Ceará, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a Anvisa e a superintendência estadual do ministério em Belo Horizonte.

Ação interministerial

A operação de acolhimento foi coordenada pelo governo federal e envolveu diversas instituições, garantindo um esquema de recepção e apoio tanto em Fortaleza quanto em Belo Horizonte. Além da atuação do Ministério da Saúde, a Polícia Federal realiza os procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), a equipe do posto avançado de atendimento humanizado ao migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza, também presta suporte aos repatriados.

Já em Belo Horizonte, foi criado um Posto de Acolhimento aos Repatriados, onde os passageiros têm acesso gratuito à internet, carregadores de celular e meios de contato com familiares. Além disso, são orientados sobre serviços públicos de saúde, assistência social e oportunidades de trabalho.

Com informações da Agência Gov.

