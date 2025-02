Oficinas esportivas gratuitas acontecem em 90 locais de Campo Grande

Em Campo Grande, estão sendo disponibilizadas à população oficinas de diversas modalidades esportivas em alguns locais da cidade. São 90 locais de atendimento com 35 modalidades esportivas e de lazer em todas as sete regiões da cidade.

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) informou que em 2024, mais de 25 mil pessoas se inscreveram nas oficinas, resultando em aproximadamente 700 mil atendimentos ao longo do ano. Entre os participantes está Suzana Lopes, 61 anos, aluna das aulas de natação e hidroginástica no Parque Tarsila do Amaral. Ela conta que, ao iniciar as aulas, não sabia nadar e tinha muito medo de água devido a um acidente na infância.

“Depois de um tempo, aprendi a nadar, e isso me deu mais autoconfiança. Além disso, a hidroginástica tem ajudado a fortalecer os músculos do meu joelho, trazendo bem-estar e alívio das dores”, relata Suzana. “Minha saúde física, emocional e psicológica melhoraram muito. Se não tivéssemos esse acesso gratuito, seria muito difícil ou até impossível manter esse cuidado com a saúde”, afirmou.

Antes, as atividades eram mais concentradas na área central da cidade. Segundo a Funesp agora as oficinas estão deslocaladas mais para os bairros, expandindo a oferta de atividades para diversas regiões de Campo Grande.

Para participar, basta ir até um dos locais onde há atendimento e procurar um professor para mais informações.

Confira as modalidades e locais onde são oferecidas:

Futebol

Salesianos AMPARE

AMAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian

Parque Jaques da Luz

Associação de Moradores Vivendas do Parque

Campo de Futebol da SISEP

Praça do Pioneiros

Associação de Moradores do Alves Pereira

Associação Praças dos Bombeiros

Associação de Moradores do Bairro Coophavila II

Ginásio Guanandizão

Associação de Moradores União I

Associação Sul-Mato-Grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente – ASSOMAT

Praça Esportiva Elias Gadia

Parque Ecológico do Sóter

Praça Manoel da Cruz

Projeto Coruja

Associação de Mulheres do Paulo Coelho Machado

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Associação de Moradores Nascente do Segredo

Ritbox

Salesianos AMPARE

Praça Dr. Luiz Carlos S. Rodrigues

Lagoa Itatiaia

Parque Jaques da Luz

Salesianos Casa Dom Bosco

Parque Ecológico do Sóter

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

Funcional

Salesianos AMPARE

Praça Dr. Luiz Carlos S. Rodrigues

AMAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian

Praça Jardim Carioca

CRAS Aeroporto

E.M. CEL. Sebastião Lima

UPIMB-MS

Associação de Moradores Coophatrabalho

Praça Jardim Panamá

CRAS Valéria L. Rodrigues

APAE – Pioneiros

Comunidade Nossa Senhora Aparecida Betaville

Centro Comunitário da Coopharádio

Associação de Moradores da Cohab

Associação de Moradores do Jardim Anápolis

Instituto Social Ajudar e Cuidar

Associação de Moradores do Buriti

Associação de Moradores Santa Emília

Associação de Moradores Vila Fernanda

Ginásio Guanandizão

Praça Esportiva Elias Gadia

Salesianos Casa Dom Bosco

Associação de Moradores Conjunto Habitacional Mata do Jacinto

Parque Ecológico do Sóter

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

CEMTE

Orla Morena

Associação Deficientes Visuais do MS

Parque Ayrton Senna

Associação de Moradores Nascente do Segredo

Praça Prof. José Barbosa

Parque Tarsila do Amaral

Parque Jaques da Luz

Praça Recanto dos Pássaros

Ginástica Idosos

Asilo São João Bosco

ASSOFEDERAL

Orla Morena

Legião da Boa Vontade

Associação de Moradores Nascente do Segredo

Parque Jaques da Luz

CRAS Lili Fernandes da Cunha

Ritmos

Associação de Moradores Vivendas do Parque

Associação de Moradores Rita Vieira

Praça Dr. Luiz Carlos S. Rodrigues

MAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian

Associação de Moradores Coophatrabalho

CRAS Aeroporto

ASSOFEDERAL

Praça Recanto dos Pássaros

UPIMB – MS

Praça Jardim Panamá

Comunidade Nossa Senhora Aparecida Betaville

Associação Familiar da Comunidade Negra São João Batista

Associação de Moradores da Cohab

Associação de Moradores do Buriti

Associação de Moradores Santa Emília

Associação de Moradores Vila Fernanda

Ginásio Guanandizão

Vila Taquarussu

Associação de Moradores União I

Parque Ecológico do Sóter

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha+

Orla Morena

Associação Deficientes Visuais do MS

Parque Ayrton Senna

Praça Belmar Fidalgo

Associação de Moradores Nascente do Segredo

Praça Prof. José Barbosa

Parque Tarsila do Amaral

Pilates

Associação de Moradores Rita Vieira

AMAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian

Parque Jaques da Luz

Associação de Moradores Coophatrabalho

CRAS Aeroporto

CRAS Valéria L. Rodrigues

ASSOFEDERAL

UPIMB-MS

Praça Dr. Luiz Carlos S. Rodrigues

Lagoa Itatiaia

Praça Jardim Panamá

USF Dr. Sumie Ikeda

APAE – Pioneiros

Comunidade Nossa Senhora Aparecida Betaville

Ass. Familiar da Com. Negra São João Batista

Ass. de Mor. do Santo Eugênio

Centro Comunitário da Coopharádio

Associação de Moradores da Cohab

Associação de Moradores do Jardim Anápolis

Associação Praças dos Bombeiros

Instituto Social Ajudar e Cuidar

Associação de Moradores do Buriti

Associação de Moradores Coophavila II

Associação de Moradores Santa Emília

Ginásio Guanandizão

Associação de Moradores do Caiçara

Associação de Moradores Jardim Bonança

Associação Mulheres com Deficiência AMDEFMS

Associação de Moradores União I

Com. Santa Teresinha do Menino Jesus

Praça Esportiva Elias Gadia

Associação de Moradores Conj. Hab. Mata do Jacinto

Parque Ecológico do Sóter

Associação de Moradores Coophasul

SEAK Sociedade Espírita Allan Kardec

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

CEMTE

Esplanada Ferroviária

Centro Comunitário Campo Nobre

Associação de Mulheres do Paulo Coelho Machado

Parque Ayrton Senna

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Associação de Moradores Nova Lima

Associação de Moradores Nascente do Segredo

Associação de Moradores do Estrela do Sul

Parque Tarsila do Amaral

Comunidade Jesus Bom Pastor

Praça Recanto dos Pássaros

Funcional Sênior

AMAPE

Praça do Coophafé

Musculação

Parque Jaques da Luz

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

Parque Ayrton Senna

Judô

Parque Jaques da Luz

Ballet

Parque Jaques da Luz

Associação de Moradores Coophatrabalho

CRAS Valéria L. Rodrigues

ASSOFEDERAL

Associação de Moradores do Jardim Bonança

Associação de Moradores MEIMEI

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

Associação de Mulheres do Paulo Coelho Machado

Parque Ayrton Senna

Zumba

Praça Jardim Carioca

CRAS Aeroporto

E.M. CEL. Sebastião Lima

Associação de Moradores Coophatrabalho

CRAS Valéria L. Rodrigues

Parque Ayrton Senna

Parque Tarsila do Amaral

Academia 3ª Idade

USF Albino Coimbra Filho

Parque Ecológico do Sóter

Parque Tarsila do Amaral

Paratletismo

Parque Ayrton Senna

Futebol PC

Parque Ayrton Senna

Atletismo

Parque Ayrton Senna

Centro Olímpico

Instituto Maná do Céu

Capoeira

Núcleo de Convivência Madre Maria Hubert

Futsal

Ginásio Guanandizão

Ginástica

AACC

Beach Tennis

Praça Esportiva Elias Gadia

Parque Ayrton Senna

Praça Belmar Fidalgo

Funcional na Areia

Praça Elias Gadia

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Parque Tarsila do Amaral

FitDance

Praça Esportiva Elias Gadia

Parque Ayrton Senna

Viva Vôlei

Salesianos Casa Dom Bosco

Voleibol

Parque Ecológico do Sóter

Grupo de Caminhada

Parque Ecológico do Sóter

YOGA

Parque Ecológico do Sóter

Parque Jaques da Luz

Natação Adultos

CEMTE

Parque Ayrton Senna

Parque Tarsila do Amaral

Natação Infantil

CEMTE

Parque Ayrton Senna

Parque Tarsila do Amaral

Hidroginástica

CEMTE

Parque Ayrton Senna

Parque Tarsila do Amaral

Natação PCD

CEMTE

Parque Ayrton Senna

Ginástica na Cadeira

USF Dr. Mauro Rogério de Barros Wanderley

Instituto Social Alecrim

ACIESP

Ginástica Rítmica

Parque Jacques da Luz

Ginásio Guanandizão

Zumba Gold

Praça Belmar Fidalgo

Ginástica Localizada

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Baby Fut

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Futebol Society

Parque Tarsila do Amaral

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

