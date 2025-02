ABREC MS promove ação na Praça Ary Coelho em celebração ao Dia Mundial do Rim

No dia 13 de março (quinta-feira), a Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC MS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e outros importantes parceiros, realiza uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial do Rim.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças renais, a campanha de 2025 tem como o tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber”, que reforça a necessidade de promover uma política de saúde inclusiva, garantindo equidade no acesso ao diagnóstico e tratamento das doenças renais.

No Brasil, estima-se que cerca de 50 mil pessoas por ano com doença renal morrem precocemente antes de terem acesso à diálise ou ao transplante, evidenciando a iniquidade na assistência à saúde renal em várias regiões do país.

A ação acontecerá na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, das 8h às 16h, e contará com atendimentos gratuitos para o público, com expectativa de receber até 1.000 pessoas.

Entre os serviços disponíveis estão:

Testes de glicemia;

Aferição de pressão arterial;

Avaliação do índice de massa corpórea (IMC);

Teste de retinopatia para hipertensos e diabéticos;

Teste de creatinina, que ajuda a identificar o funcionamento dos rins.

O evento é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Unigran Capital, Uniderp Anhanguera e Laboratório LBD.

Cuidado com os rins é uma responsabilidade de todos

As doenças renais são silenciosas e, muitas vezes, diagnosticadas tardiamente, o que aumenta os riscos de complicações graves. O Dia Mundial do Rim é uma oportunidade de mobilizar a sociedade para adotar hábitos de vida mais saudáveis e realizar exames periódicos, especialmente para quem possui fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade ou histórico familiar de doenças renais.

EVENTO: Ação de saúde para o Dia Mundial do Rim

QUANDO: Quinta-feira, 13 de março, das 8h às 16h

ONDE: Praça Ary Coelho, Campo Grande/MS

ATENDIMENTOS GRATUITOS: Testes de glicemia, pressão arterial, IMC, retinopatia e creatinina

Sobre a ABREC MS:

Há mais de 37 anos, a ABREC MS atua em Mato Grosso do Sul oferecendo apoio e tratamento multidisciplinar a pacientes renais crônicos carentes, promovendo qualidade de vida e esperança para milhares de pessoas.

Contato para imprensa:

Rafaela Roque Fernandes – Whatsapp (67) 98409-0770