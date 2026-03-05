Flávio Bolsonaro reforça unidade com Riedel e Azambuja

O senador Flávio Bolsonaro participou de um encontro político em Brasília ao lado do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do ex-governador Reinaldo Azambuja e de lideranças do PL, e reforçou o discurso de unidade do grupo no Estado na quarta-feira (4).

Durante a fala, Flávio elogiou as lideranças locais e destacou confiança no alinhamento político em Mato Grosso do Sul. “Estou muito feliz nesse momento, porque a cada dia que passa a gente vai conversando sobre a nossa estratégia nacional e tenho certeza que no Mato Grosso do Sul essa unidade aqui está mantida”, afirmou.

O senador também mencionou o trabalho do governador e o papel do ex-governador no partido. “Eu confio muito nos quadros, o governador que faz um trabalho excepcional no Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja que é um craque que veio para reforçar o nosso time aqui”, declarou.

Na mesma fala, ele afirmou que o Estado deve ter papel relevante no projeto político do grupo. “Sem espaço para a esquerda”.

A manifestação ocorre dias após a divulgação de um documento atribuído ao senador com projeções eleitorais do PL nos estados. O material, revelado pela Folha de S.Paulo, citava apoio à reeleição de Riedel e mencionava como possíveis candidatos ao Senado o próprio Azambuja e o ex-deputado estadual Renan Contar, ambos do PL.

Após a repercussão, Flávio confirmou ser autor das anotações, mas afirmou que parte das opiniões registradas refletia avaliações feitas por participantes de uma reunião da cúpula do partido e não necessariamente seu posicionamento pessoal.

Por Sarah Chaves