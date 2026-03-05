PF faz operação contra tráfico internacional de cocaína em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Abate para combater o tráfico internacional de cocaína em Corumbá e em cidades do estado de São Paulo.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em Corumbá.

A investigação começou após a apreensão de 230 quilos de cocaína escondidos em um caminhão, ocorrida em dezembro de 2023. A partir do avanço das apurações, os policiais identificaram suspeitos responsáveis pela logística de transporte da droga.

Durante o cumprimento dos mandados, aparelhos celulares também foram apreendidos. Os equipamentos serão encaminhados para perícia e análise pela Polícia Federal, que segue com as investigações.