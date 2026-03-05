Após visita de Luciano Huck, imagens de balneário de Jardim em divulgação de Bonito geram revolta

A passagem do apresentador Luciano Huck pela região da Serra da Bodoquena nesta semana acabou gerando uma polêmica entre moradores e internautas. O apresentador esteve em Guia Lopes da Laguna para gravação de um quadro do programa Domingão com Huck, que deverá ir ao ar neste domingo (8).

A equipe chegou à região pelo aeroporto de Bonito e, além das gravações em Guia Lopes, também passou por atrativos naturais de cidades vizinhas. Entre os locais visitados está o Ecopark Porto da Ilha, conhecido popularmente como Ecipark, um balneário localizado no município de Jardim e bastante procurado por turistas pelas águas cristalinas e paisagens naturais.

No entanto, a repercussão começou após a Prefeitura de Bonito publicar em suas redes sociais imagens da visita de Huck ao balneário, acompanhadas de uma fala do apresentador destacando a beleza do local. A publicação acabou sendo interpretada por moradores de Jardim como uma tentativa de associar o atrativo turístico ao município vizinho.

A situação gerou críticas e indignação nas redes sociais. Moradores e internautas de Jardim apontaram que o balneário mostrado nas imagens pertence ao território do município e cobraram mais respeito à identidade e ao potencial turístico da cidade.

Jardim também integra a rota turística da Serra da Bodoquena e possui diversos atrativos naturais, incluindo rios de águas cristalinas, balneários e áreas de ecoturismo que atraem visitantes de várias regiões do país.

Diante da repercussão, a discussão nas redes sociais passou a destacar a importância de valorizar corretamente cada destino turístico da região, reconhecendo as belezas naturais de cada município e evitando confusões que possam gerar disputas ou interpretações equivocadas.

Enquanto isso, a expectativa agora é para a exibição do quadro gravado por Luciano Huck em Guia Lopes da Laguna, que deverá mostrar um pouco das histórias e paisagens da região no próximo domingo no Domingão com Huck.

Por Juliana Brum – correspondente sudoeste