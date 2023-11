Pecuarista é morto com golpes de facão na própria fazenda em Bonito

Humberto Damasceno, 40, foi assassinado na manhã desta terça-feira(21), a golpes de facão, na fazenda da vítima, localizada na área rural de Bonito. O autor, um funcionário da vítima se entregou na delegacia horas depois de ter cometido crime. Ele trabalhava no local há aproximadamente 15 dias.

Segundo Jardim MS News, houve uma discussão no início do dia, momento que Humberto foi atingido em várias regiões do corpo com golpes de facão, não resistiu e morreu no local. A motivação do crime ainda é investigada.

Após o crime, o autor foi até a sede da fazenda, tomou banho, pegou o veículo da vítima e se entregou no Batalhão da Polícia Militar do município, onde confessou o crime. Em seguida, os militares junto com o autor foram até a fazenda onde localizaram Humberto sem vida.

Uma equipe da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim, onde passou por exames e em seguida foi liberado aos familiares. O autor recebeu a voz de prisão, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito como Homicídio qualificado.

Humberto era bastante conhecido na cidade de Bonito e região, no ano de 2020 ele concorreu às eleições ao cargo de vereador na cidade. Acesse também: Mulher que conheceu homem pela internet é resgatada de cárcere privado em Aral Moreira

