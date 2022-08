Filho de Bolsonaro vem a MS manifestar apoio

Número 2, Eduardo Bolsonaro vem a Mato Grosso do Sul na próxima semana

O Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, campeão de votos em São Paulo, com mais de 1,8 milhão de eleitores, estará em Mato Grosso do Sul nos dias 9 e 10 de agosto para o lançamento da candidatura do advogado Marcos Pollon, a Deputado Federal, pelo PL-Partido Liberal.

Eduardo Bolsonaro é amigo particular de Pollon e ambos defendem a mesma pauta a favor da legítima defesa armada pela sociedade civil organizada. Outra pauta comum é a defesa do agronegócio, principalmente o setor de produção de sementes de forrageiras.

Eduardo Bolsonaro estaria no Estado nos dias 4 e 5, mas Pollon solicitou a transferência para a semana seguinte, para prestigiar a convenção estadual do partido do Presidente, o PL, marcada justamente para hoje (4). O pedido foi prontamente atendido pelo filho número 2 de Bolsonaro.

A agenda ainda não está fechada e vem sendo, totalmente, organizada por Marcos Pollon. “Nasci em Dourados, moro em Campo Grande e minha candidatura a Federal pelo meu Estado é um projeto do Eduardo Bolsonaro, justamente pelo trabalho que já desenvolvemos através do Proarmas, a maior instituição armamentista da América Latina”, justifica Pollon.

