Prefeitura de Campo Grande cancela eventos públicos em parques municipais

A medida foi imposta após o Governo de MS realizar o Festival Sarau em parques públicos

Por Suelen Morales – Jornal O Estado MS

A Prefeitura de Campo Grande negou a liberação dos parques públicos, sob administração municipal, para que o Governo do Estado possa realizar as edições itinerantes do “Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque”. A informação foi confirmada pela Secic/ MS (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul).

Conforme o secretário de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, a atitude da prefeitura é “mesquinha e pequena” em detrimento à cultura e o lazer da população campo-grandense. “A prefeitura infelizmente não permitiu a realização das edições itinerantes do Festival Sarau nos parques, em especial no Parque das Moreninhas que já seria neste domingo (7). Solicitamos a liberação junto com o Parque Aero Rancho e os outros que são de administração da Prefeitura. Mesmo assim, nós vamos manter a edição nos próximos dois domingos no Parque das Nações”, afirmou Romero ao O Estado.

No projeto inicial do Festival Sarau estão previstas 25 edições a serem executadas uma vez por semana em espaços públicos da Capital. Mesmo com a negativa da gestão municipal, as próximas edições deverão chegar aos bairros Aero Rancho, Moreninhas, Tarsila do Amaral e Santa Luzia. “Manteremos a origem do projeto que é circular pelos quatro cantos da cidade. Entendemos que a arte, a cultura e a cidadania tem que ser descentralizada e inclusiva. Então nós vamos para espaços alternativos, seja espaço do próprio Estado, da iniciativa privada, já que a prefeitura se considera dona do espaço público e proíbe as atividades que são para a comunidade. Não tem problema, a comunidade se organiza e vai pra outros espaços”, assegurou o secretário.

As cinco primeiras edições do festival ocorreram no mês de julho no Parque das Nações Indígenas e atraíram milhares de pessoas. Dezenas de artistas se apresentaram e expuseram no Sarau da Cidadania e Cultura no Parque que reuniu música, cinema, literatura, moda, gastronomia, dança, capoeira, artes visuais, cultura indígena, entre outras manifestações artísticas.

Para o O Estado, o ator Vini Willyam que foi nas cinco edições do sarau, afirmou que continuará prestigiando o evento até dezembro. “Não sei se conseguirei ir em todas as edições como neste mês, mas sempre que der eu vou. Não temos muita opção no domingo. Essa difusão cultural de mesclar as vertentes artísticas é muito interessante e deve continuar”, ponderou.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Campo Grande informou: “Para fazer uso de espaços públicos para realização de eventos é necessária prévia autorização. Para isso é necessário enviar um ofício discriminando dia e horário pretendidos. A Sectur informa o e-mail [email protected] gmail.com e o pedido para espaço esportivos pode ser encaminhado a Funesp no email [email protected]”, reforçou o comunicado sem mencionar a proibição dos eventos.

Próxima edição

Cabe reforçar que a próxima edição do festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, que deveria ocorrer no Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas, acontecerá no Parque das Nações Indígenas, das 16h às 20h com apresentação da Professora Rô e do artista Felipe Lourenço e se apresentam Bruna Valente, Lili Black, banda Spellmans, Bella Donna Trio, Estefânia Martins, Natalia Maluf, entre outros artistas.

