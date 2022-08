Após discussão, marido joga querosene em grávida e sogra impede mulher de ser queimada

Um rapaz de 19 anos, tentou atear fogo na esposa após uma discussão, na tarde de ontem, em Campo Grande. A vítima está grávida e foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) onde o caso foi registrado.

A ocorrência ocorreu por volta das 16h, quando a vítima, uma adolescente de 17 anos, decidiu ir embora para casa de sua avó, quando começou a arrumar seus pertences pessoais. Olhando a esposa arrumando as malas, o jovem pegou um querosene e jogou na adolescente que está grávida.

Ao ver toda discussão e o filho atear fogo na adolescente, a sogra da vítima passou a gritar por socorro. O rapaz então, trancou a mãe e a esposa dentro de casa e fugiu.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas no local. Ao chegar na residência, os policiais usaram uma escada para conversar com os moradores. Um parente do rapaz teve que ir no imóvel para abrir o portão. O jovem até o momento não foi encontrado.

A ocorrência está registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande.

Atendimentos

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

