Festival de Encontro das Etnias entra para o calendário oficial de eventos da Capital

O Festival de Encontro das Etnias faz parte do calendário oficial de Campo Grande. O projeto foi aprovado em uma sessão na Câmara dos Vereadores que incluiu o evento como parte das comemorações do aniversário de Campo Grande. A sanção foi publicada oficialmente no Diário Oficial da Capital.

Conforme divulgado, o festival contará com apresentações culturais das etnias locais, por meio da exposição de atos festivos, como artesanato, culinária, música e danças típicas.

O texto aprovado em sessão no plenário, prevê promoção de palestras, atividades educativas para adultos e crianças sobre a relevância e tradição das etnias locais que contribuíram para a formação da identidade histórica e cultural da cidade.