Vídeo de traficantes entrando em igreja e pedindo para serem abençoados era peça de teatro

Recentemente, um vídeo de traficantes invadindo uma igreja e pedindo benção ao pastor, viralizou na internet. Entretanto, de acordo com a Fato ou Fake, do G1, o registro viral, que chegou a mobilizar uma investigação da Polícia Civil, na verdade é uma peça de teatro e não uma cena real.

Não, vc não viu errado.

Traficantes entram em igreja evangélica durante culto e pedem com “todo o respeito”, ao pastor para abençoar o chefe do morro, pois, naquele momento enfrentariam a facção rival. O RJ não é pra amadores! pic.twitter.com/Jdfk8jc04j — Junqueira Jr 🇧🇷 (@cejunqueirajr) July 5, 2022

Na gravação viral, um grupo de pessoas armadas e com capuzes que cobrem seus rostos entram em um culto evangélico. “Pastor, com todo respeito, estamos passando uma certa dificuldade, os caras estão querendo invadir a comunidade. Aí nós queríamos uma oração para o nosso chefe aqui”, diz um deles. O suposto “chefe do tráfico”, então, aproxima-se do líder religioso e é abençoado.

a 37ª Delegacia Policial, localizada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, chegou a instaurar uma apuração sobre o material após o Portal dos Procurados noticiar que o vídeo mostrava o traficante “T-Rex”, que atua na favela do INPS. Depois disso, o conteúdo foi analisado e descobriu-se que se tratava de uma peça teatral.

Além disso, a pastora Isa Cruz, uma das presidentes da igreja Tempo de Avivar, também informou que o vídeo retrata uma encenação.

Repercussão

O vídeo repercutiu no Twitter. Após viralizar, muitos veículos jornalísticos acabaram por reforçar a história, o que deu credibilidade a história.

Após a notícia de que se tratava de uma Fake News, alguns usuários fizeram uma retratação.

“Eu apaguei o vídeo dos traficantes na igreja pedindo oração. Inicialmente disseram que era verídico, com informações da policia dizendo que era real. Depois falaram que era uma encenação, que era fake. Aí…apaguei o vídeo.” disse o internauta.

Outros alertaram para não compartilhar a fake news.

“Pra quem compartilhou o vídeo de traficantes que invadiram uma igreja pedindo oração, é fake!!”. Reforçou no Twitter.

