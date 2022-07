De oficinas a teatro, Sesc tem programação especial para crianças

A partir desta sexta-feira (15) as crianças de Campo Grande terão uma programação especial para curtir as férias longe do sofá de casa. Os eventos serão inteiramente gratuitos com diversão garantida para crianças de todas idades, acompanhadas de responsáveis.

A programação terá eventos até o dia 24 de julho, as sextas, sábados e domingos, com espetáculos teatrais, contação de histórias, musicalização e oficinas de criação de brinquedos.

As atividades são idealizadas pelo Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, em parceria com o Shopping Campo Grande. Os eventos serão concentrados no piso superior, em frente à loja Le Lis Blanc.

Confira os dias a programação:

DIA 15/07 = sexta

18h30 – Espetáculo A Princesa Engasgada com Teatral Grupo de Risco

DIA 16/07 – sábado

15h e 17h – Oficina: Brinquedo de Sucata com Kely Guavira

18h30 – Contação de Histórias com Kely Guavira (Matinta Pereira)

DIA 17/07 – domingo

15h e 17h – Oficina: Brinquedo de Sucata com Kely Guavira

18h30 – Espetáculo: Quem conta um ponto cria um conto com Cia Teatro do Mundo

DIA 22/07 – sexta

18h30 – Espetáculo: Cortejo Brincante: Maria e José com Grupo Ubu de Artes Cênicas

DIA 23/07 – sábado

15h e 17h – Oficina: Brinquedo de Sucata com Kely Guavira

18h30 – Espetáculo: Brincadeiras, musicalização e contação de histórias com Batucando Histórias

DIA 24/07 – domingo

15h e 17h – Oficina: Brinquedo de Sucata com Kely Guavira

18h30 – Espetáculo: Brincadeiras, musicalização e contação de histórias com Batucando Histórias

Serviço

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.