Felipe Orro declara apoio a Capitão Contar

Durante a sessão da Assembleia legislativa de hoje (5), o deputado Felipe Orro (PSD), o único da Casa de Leis a não colocar o seu nome a reeleição, usou a tribuna para declarar o seu apoio ao candidato ao Governo Capitão Contar (PRTB).

Felipe, marido da vice candidata ao governo do PSD, Viviane Orro falou sobre sua amizade com o deputado Capitão e afirmou o seu carácter e defesa com a verdade. “Tive a honra de conviver nessa Casa com um deputado, nosso relator da CPI da Energisa, um homem sério, correto e ético, que é o Capitão Contar. Eu o conheci de perto como pessoa, tem um coração grande e retidão na sua vida. Dado esse conhecimento, de seus valores, vou votar e acompanhar o Capitão Contar nesse segundo turno”, disse o deputado.

Orro afirmou que o Capitão Contar usou a linguagem do povo e conquistou a simpatia por trazer temas que influenciam direto no dia-a-dia da população como foi o relator da CPI da energisa e temas contrários a corrupção.

Ele também parabenizou os demais candidatos reeleitos, e justificou sua ausência na corrida eleitoral falando sobre o falecimento de seu pai e que sente que o momento para ele agora é de cuidar das coisas da família e que atuará como advogado e cidadão Sul Mato-grossense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Orro (@felipe_orro)

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.