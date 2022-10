Angelina Jolie afirma na justiça que Brad Pitt agrediu ela e seus filhos

Segundo o jornal americano The NEw York Times, Angelina Jolie afirma na Justiça que o seu ex-marido, Brad Pitt, cometeu atos de violência doméstica contra ela e os seus filhos, quando ainda eram casados. As informações vieram a tona nesta semana, durante o desenrolar do processo.

De acordo com as informações, durante uma viagem num jato particular entre a França e a Califórnia, em 2016, Brad levou Angelina até o banheiro do avião, a agarrou pela cabeça e a sacudiu, depois agarrou seus ombros e a sacudiu novamente antes de empurrá-la contra a parede. O ator então socou o teto da aeronave várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro.

Após presenciaram as agressões, um dos filhos do ex-casal defendeu verbalmente a atriz e Pitt atacou seu filho. Angelina o agarrou por trás para tentar impedi-lo e para tirar Jolie de suas costas, Brad se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo da mulher. As crianças correram e tentaram proteger umas as outras. Pitt ainda sufocou um dos filhos e atingiu outro no rosto. Alguns dos jovens imploraram para que ele parasse. As agressões teriam acontecido pouco antes de Jolie pedir o divórcio.

O processo que ainda está correndo na Justiça tem a ver com a partilha de uma vinícola que já pertenceu aos dois. O fato de Angelina e Brad terem brigado durante a viagem aérea já era conhecido, mas não havia sido detalhado exatamente o que de fato aconteceu.

Em agosto de 2022, tinha sido revelado documentos sobre o caso, onde continha a informação que Brad teria jogado cerveja na atriz durante a discussão. Ainda foi divulgado que em depoimento para um agente do FBI, Jolie contou que o ator estava bebendo quando a puxou para o fundo do avião, a segurou pelos ombros e sacudiu, enquanto gritava “você está ferrando com essa família”.

