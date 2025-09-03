Federação União Progressista anuncia saída do governo Lula e determina entrega de cargos

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP), anunciou nessa terça-feira (2) a saída oficial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em comunicado, a federação determinou que todos os filiados que ocupam cargos no Executivo federal devem entregar imediatamente suas funções.

A decisão prevê sanções para quem descumprir a ordem. “Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto”, destacou a nota.

Segundo a federação, o movimento “representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”.

Ministros na linha de frente

A decisão atinge diretamente dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esportes), do PP. Ambos passam a ser pressionados pela federação a deixar os cargos.

Em resposta, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que “ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”. Ela ressaltou, porém, que aqueles que permanecerem devem manter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais do governo, como a justiça tributária, a democracia, o estado de direito e a soberania nacional.

Contexto político

O anúncio ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) e em um cenário de pressão crescente do Planalto sobre aliados. Nos bastidores, Lula vinha cobrando maior fidelidade do União Brasil e do PP, sobretudo em votações no Congresso e em manifestações públicas, onde os partidos frequentemente evitaram se contrapor à oposição.

