PL adia filiação de Reinaldo Azambuja para após julgamento de Bolsonaro

Evento foi remarcado para 21 de setembro em Campo Grande

O Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) adiou para o dia 21 de setembro o evento de filiação do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que estava marcado inicialmente para o dia 12. A mudança foi comunicada em nota assinada pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que citou como motivo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o comunicado, o local e o horário do ato em Campo Grande ainda serão definidos. O presidente estadual do PL, Tenente Portela, confirmou o novo calendário.

A filiação de Azambuja encerra quase três décadas de atuação no PSDB e deve levar para o PL um grupo de prefeitos e lideranças ligadas ao ex-governador. O movimento é visto como uma das principais reorganizações partidárias no Estado às vésperas das eleições municipais de 2026.

