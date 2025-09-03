Funsat oferece 1.669 oportunidades de emprego em Campo Grande

O painel de vagas da Funsat (Fundação Social do Trabalho) reúne, nesta quarta-feira (3), um total de 1.669 oportunidades de emprego em Campo Grande, distribuídas em 152 diferentes funções. As opções vão de farmacêutico a peixeiro, com destaque para o grande número de postos que não exigem experiência prévia.

Entre as vagas disponíveis, estão: açougueiro (16), ajudante de carga e descarga (13), alinhador veicular (1), almoxarife (1), assistente bilíngue (2), camareira de hotel (2), cozinheiro de restaurante (2), entregador de bebidas/ajudante de caminhão (5), farmacêutico (2), faturista (1) e garçom (7).

Do total, 943 oportunidades são de “perfil aberto”, em que a contratação não depende de experiência anterior. Nesses casos, as empresas oferecem treinamento remunerado antes do início das atividades. Exemplos incluem: vendedor pracista (6), repositor de mercadorias (62), servente de limpeza (3), operador de vendas (2), peixeiro de comércio varejista (4) e bombista (3).

Também há 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), nas funções de agente de saneamento (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar administrativo (2), empacotador à mão (2) e porteiro (1).

Por fim, a lista contempla ainda duas oportunidades temporárias para ajudante de churrasqueiro.