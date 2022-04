Minas Tênis vence Praia Clube e desponta na Super Liga Feminina de Vôlei

Na noite de ontem (22), o Minas Tênis Clube venceu o Praia Clube por 3 sets a 1. A vitória contra o Praia Clube deixou a equipe de Belo Horizonte na frente para conquistar a Super Liga Feminina de Vôlei.

O jogo aconteceu na Arena Nilson Nelson, em Brasília. O resultado dos sets foi de 25/18, 25/22, 22/25 e 25/22. O próximo jogo está marcado para a próxima sexta-feira (29), também na Arena Nilson Nelson. O confronto para o título é disputado em um sistema melhor de três e para o Praia Clube se manter na disputa é preciso ganhar o próximo jogo.

A ponteira Neriman Ozsoy foi o destaque da partida. A jogadora búlgara é a maior pontuadora do Minas Tênis, com 18 pontos marcados e foi escolhida como a melhor em quadra. A oposta Kisy e a ponteira Pri Daroit ambas com 14 pontos marcados também brilharam na partida.

Se o Praia Clube vencer a próxima rodada a disputa do título acontece no dia 3 de maio também na Arena Nilson Nelson.