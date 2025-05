Federação MDB e Republiucanos deixa André Puccinelli animado

O ex-governador Dr. André Puccinelli (MDB-MS) revelou que teve um encontro com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, transmitindo o apoio da bancada sul-mato-grossense à articulação para a formação de uma federação entre o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Republicanos ganha corpo em nível nacional. O ex-governador enfatizou o tratamento de “parceiros irmãos” que o MDB local pretende dispensar aos membros do Republicanos.

Segundo Puccinelli, a receptividade dos Republicanos em Mato Grosso do Sul tem sido positiva, com manifestações de vereadores como Beto Avelar (Republicanos) sinalizando o desejo de caminharem juntos. Em relação aos deputados do PSDB, que pode ter sua representação federal extinta com a incorporação do Podemos, Puccinelli se mostrou aberto a receber de volta antigos correligionários do MDB que atualmente estão em outros partidos.

“Vou morrer no MDB”. Declarou enfaticamente ao ser questionado sobre rumores de uma possível mudança de partido. André Puccinelli com essa declaração Puccinelli voltou a afirmar a sua permanência no MDB, descartando especulações sobre seguir a ex-senadora Tereza Cristina ou migrar para a União Brasil.

Nacional

Em âmbito nacional, a concretização da federação colocaria MDB e Republicanos como a terceira maior força política, “encostadinho nos calcanhares do PL”. Puccinelli vislumbra, inclusive, a possibilidade de o MDB ascender à segunda colocação com futuras incorporações e fusões de outros partidos. Atualmente, a União Brasil, em federação com o PP, lidera com 109 deputados, seguida pelo PL com 91 e a potencial aliança MDB-Republicanos com 88.

“É praticamente certo. Mas certo vai ser só quando oficializar, porque até oficializar é aquela coisa, e o TSE tem que homologar”, ponderou. Apesar do otimismo predominante, Puccinelli apontou um entrave pontual na Bahia, ressaltando que este seria o único obstáculo entre os 26 estados, indicando uma adesão quase unânime à federação.

