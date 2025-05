Luisa Stefani é campeã do torneio de duplas do WTA 500 de Estrasburgo

A paulista Luisa Stefani faturou neste sábado (24) o título de duplas do WTA 500 de Estraburgo (França) ao lado da húngara Timea Babos. É o segundo troféu de Stefani e Babos na temporada, e o título mais importante da brasileira no piso de saibro. Na final hoje, as duas levantaram a taça após vitória de virada na final contra dupla da da chinesa Hanyu Guo com a norte-americana Nicole Melichar, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4-7) e 10-7.

“Foi muito legal e divertido voltar aqui, onde me sinto em casa. Agradecer a Timea por jogarmos juntas, seguimos melhorando, aprendendo e curtindo nossos momentos em quadra. Super feliz com meu primeiro título WTA no saibro e o segundo do ano. Ótima semana, muito produtiva, tanto nos treinos quanto nos jogos que a gente fez”, analisou Stefani após o título em Estrasburgo. “Conseguimos entregar bastante a maneira que queremos jogar e nos entrosar na quadra. Obviamente sair com o título antes de Roland Garros, levar esse embalo, energia boa e nível alto que conseguimos apresentar essa semana para Paris, na semana que vem”, projetou a brasileira, número 37 no ranking mundial de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês).

Em fevereiro, na primeira competição jogando lado a lado, Stefani e Babos levaram de cara o título do WTA 500 de Linz (Áustria), o primeiro de 2025. Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi, Stefani competirá com Babos o torneio de duplas femininas de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, cuja abertura será neste domingo. (25). A estreia da parceria Brasil-Hungria (cabeça de chave 14) será na próxima quarta (28), às 6h (horário de Brasília), contra a dupla da chinesa Xu Yfan (44ª no ranking) com a ucraniana Anhelina Kalinina (83ª).

Brasileiros em Roland Garrros

Além de Stefani nas duplas, o Brasil contará com três representantes na chave de simples do Grand Slam parisiense. O primeiro a entrar na quadra de saibro será o cearense Thiago Monteiro (130º no ranking), que enfrentará o theco Vit Kopriva (85º), às 8h20 deste domingo (25).

Na segunda (25), a paulista Bia Haddad e o carioca João Fonseca entram em quadra no mesmo horário, às 6h. Bia fez uma campanha redentora esta semana no WTA 500 de Estrasburgo, após um frustrante início de temporada. Número 23 do mundo, a canhota brasileira estreará contra a norte-americana Haylei Baptiste (70ª no ranking). Bia Haddad enfileirou três vitórias seguidas no WTA 500 de Estraburgo (França), a última delas de virada contra a norte-americana Emma Navarro, atual número 9 do mundo. No entanto, na última sexta (23), Bia foi superada na semifinal pela cazaque Elena Rybakina (12ª) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 1/6 e 6/2. Rybakina foi campeã hoje (24) em Estrasburgo, ao ganhar da russa Liudmila Samsonova (19ª), por 2 sets a 1.

Em sua estreia como tenista profissional em Roland Garros, o jovem João Fonseca, número 65 do mundo, vai encarar o experiente polonês Hubert Hurkacz (30º), que hoje (24) perdeu o título do ATP 250 de Genebra (Suíça) para o sérvio Novak Djokovic, que venceu de virada a final por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-2) 7/6 (7-2).

Em entrevista coletiva neste sábado (24), Fonseca disse estar confiante para o difícil duelo de estreia no saibro parisiense.

“Estou me sentindo bem, tendo uns bons treinos, ganhando sets contra jogadores muito bons, me sentindo bem”, começou dizendo o carioca de 18 anos: “Sei que…estou entendendo que o tênis é como outro esporte onde se há altos e baixos . Não dá para ficar no alto o tempo inteiro. Haverá momentos em que a confiança irá cair , é preciso lidar com isso, mas ao mesmo tempo estou me sentindo muito confiante , estou jogando muito bem . É minha primeira vez aqui [como tenista profissional; antes jogou na categoria juvenil) e como disse quero aprender toda a semana”, afirmou o carioca de 18 anos, que este ano já foi campeão de simples do ATP 250 de Buenos Aires e do Challenger 125 de Camberra (Austrália).

Por Agência Brasil