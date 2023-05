Fecomércio pede apoio de Nelsinho Trad contra PL que desvia recursos do Sesc e Senac

O presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo, esteve na manhã desta sexta-feira, 05/05, com o senador Nelsinho Trad para o qual pediu apoio contra o PLV que desvia recursos do Sesc e Senac para a Embratur.

A mobilização, capitaneada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostra que se o projeto, que está no Senado, for aprovado, mais de 100 unidades serão fechadas em todo o País, causando forte impacto nos atendimentos em áreas como qualificação profissional, assistência social, saúde, educação e cultura.

As federações vêm sensibilizando os parlamentares para a situação e também tem abaixo-assinado em prol da manutenção do repasse integral de recursos do Sesc e Senac.

Leia mais: Fecomércio MS avalia aprova redução e isenção de impostos