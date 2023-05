Governo de MS lança pacote de obras em Anastácio e participa da tradicional Festa da Farinha

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve presente em Anastácio para participar de diversos eventos em celebração ao aniversário de 58 anos da cidade. Entre eles, o lançamento do pacote de obras da prefeitura e a abertura da tradicional Festa da Farinha.

Durante o evento, Riedel destacou a importância de buscar um estado próspero e afirmou que o Governo do Estado será parceiro da cidade em obras de infraestrutura, pavimentação e saúde. O governador reafirmou o compromisso com a cidade e afirmou que o Estado já investiu mais de R$ 208 milhões em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, segurança e habitação.

Além disso, Riedel anunciou que nos próximos meses será assinado um convênio para repassar recursos ao hospital da cidade. O prefeito de Anastácio, Nildo Alves, também ressaltou a importância do apoio do governo para o desenvolvimento da cidade.

Na mesma ocasião, Riedel também participou da abertura da tradicional Festa da Farinha, que acontece na Praça Arandú e conta com o apoio do Governo do Estado. O evento, que chega à sua 15ª edição, é realizado pela prefeitura municipal e conta com diversas atrações culinárias e musicais para animar a população de Anastácio.

A festa é uma homenagem à colônia nordestina que mora na cidade, principalmente os moradores da área rural, que têm a mandioca como principal produto comercializado na região. Além disso, o evento valoriza o artesanato local e os produtos da agricultura familiar, mantendo viva a tradição da população e levando este costume para as novas gerações.

