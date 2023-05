Polícia Federal incinera mais de 11 toneladas de maconhas apreendidas na fronteira

Agentes da Polícia Federal realizou na tarde de ontem (5), a incineração de mais de 11 toneladas de entorpecentes apreendidas em Mato Grosso do Sul neste ano de 2023. A ação é resultante de apreensões realizadas pelas delegacias federais de Ponta Porã.

Segundo a PF, cerca de 11,6 toneladas de maconha foram incineradas sem um forno industrial. Quase toda a maconha destruída é oriunda do Paraguai e estava acondicionada em forma de tabletes de aproximadamente 1kg

Para a realização da queima dos entorpecentes, foram solicitadas autorizações prévias de diversos órgãos, como Justiça Federal e Vigilância Sanitária.

