FCDLMS participa da abertura da Legislatura 2025 da Assembleia Legislativa de MS.

A participação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de MS (FCDLMS), na oportunidade, reforça seu compromisso em contribuir com as pautas que promovem o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do varejo de comércio e serviços no estado.

Nesta terça-feira (04), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deu início à legislatura 2025 em uma solenidade que reuniu autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes de entidades do setor produtivo.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel e do presidente do TJMS, Desembargador Dr. Dorival Pavan, além, do vice presidente da Assembleia Legislativa, deputado Renato Câmara, e demais deputados estaduais e representantes da sociedade civil. Durante a abertura, foram destacadas prioridades para o novo ciclo legislativo, como políticas públicas para a geração de empregos, incentivo ao empreendedorismo e desburocratização de processos.

A presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, destacou a importância de estreitar o diálogo com o Legislativo: “O varejo desempenha um papel fundamental na economia do estado. Nossa presença aqui reflete o compromisso de contribuir com propostas que criem um ambiente de negócios mais favorável e gerem mais oportunidades para os sul-mato-grossenses”, afirmou.

Entre as pautas defendidas pelo setor lojista estão a simplificação tributária, incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura para fortalecer o comércio em todas as regiões do estado.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Renato Câmara, ressaltou a importância da parceria com entidades representativas do setor produtivo: “A participação da FCDLMS e de outras organizações reforça nosso compromisso em elaborar políticas públicas que atendam às demandas do setor produtivo e melhorem a vida da população”, disse.

O início da legislatura 2025 marca um período de debates e decisões cruciais para Mato Grosso do Sul, com a expectativa de que parcerias estratégicas, como a FCDL-MS, tragam avanços significativos para o estado.

