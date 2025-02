Ex-alunos podem retornar à UFGD pelo Programa de Reintegração; inscrições encerram em 9 de fevereiro

Ex-alunos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que não concluíram seus cursos têm a oportunidade de retornar aos estudos por meio do Processo Seletivo de Ingresso Extravestibular (PSIE-2025.1) – Programa de Reintegração de Ex-estudantes. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até domingo (09).

São oferecidas 130 vagas distribuídas entre 24 cursos, incluindo Agronomia, Artes Cênicas, Engenharia Civil, Nutrição, Zootecnia, entre outros. Podem participar aqueles que saíram da UFGD a partir de 2006, seja por exclusão voluntária, desistência ou jubilação, desde que retornem para o mesmo curso em que estavam matriculados.

O critério de seleção será o Índice de Desempenho Acadêmico (IDA), que representa a média global do aluno durante o período cursado. Em caso de empate, o candidato mais velho terá prioridade.

O resultado preliminar será divulgado em 11 de fevereiro, e o resultado final sairá no dia 17. Interessados devem se inscrever pelo site da universidade, na “Área do Candidato” .

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria Acadêmica da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) pelos telefones (67) 3410-2820, (67) 3410-2825 e (67) 3410-2826 ou pelo e-mail [email protected].

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram