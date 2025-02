Veio Aí! Semana do Cinema começa nesta quinta com ingressos a R$ 10

Projeto é parceria da Agência Nacional do Cinema, ligada ao Ministério da Cultura, com as empresas exibidoras.

Nesta quinta-feira(06), começa a aguardada semana do cinema que atrai milhões de espectadores às telonas. A iniciativa tem como objetivo incentivar o consumo de filmes e movimentar o mercado cinematográfico.

A promoção engloba três redes de cinema do dia 6 a 12 de fevereiro e os ingressos estarão R$ 10. As redes Cinemark, Cinépolis, UCI e Kinoplex participam da programação em várias cidades brasileiras.

Esta é a 6ª vez que é promovida a Semana do Cinema no Brasil. A lista de filmes em carataz nas redes incluem: “Sonic 3”, “Mufasa – O Rei Leão”, “O Maravilhoso Mágico de Oz”, ”A Verdadeira Dor”, ”Blindado”, “Anora”, “Conclave”, “O Homem do Saco”, “Setembro 05”, “Covil de Ladrões”, “Acompanhante Perfeita”, “Emília Perez”, “O Auto da Compadecida 2”, até super indicado para o Oscar, “Ainda Estou Aqui”.

A promoção vale para ingressos em salas 2D e 3D. Na rede Cinemark, durante a Semana do Cinema, há o preço fixo no ingresso, incluindo fins de semana.

De acordo com os organizadores, mais de 15 milhões de espectadores foram aos cinemas nos cinco últimos anos, de acordo com a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec), em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.